В Перми зарегистрирована компания-двойник ижевского девелопера

По данным «СПАРК-Интерфакс», 3 сентября в Перми было зарегистрировано ООО «Строительно-проектировочный центр „Талан“». Учредителем ООО выступил его директор, уроженец Перми Геворг Туманян. В каких-либо других юрлицах он не участвовал, в качестве ИП не регистрировался. Уставный капитал ООО — 30 тыс. руб. Компания будет заниматься специализированными строительными работами. Юридический адрес ООО — в Индустриальном районе (в жилом доме по ул. Кошевого, 31).

Напомним, ГК «Талан» — межрегиональный девелоперский холдинг (головная организация — в Ижевске), является крупным застройщиком в Перми. В холдинге сообщили, что вновь созданное юридическое лицо не имеет никакого отношения к ГК «Талан». В ГК пока не определись, как реагировать на «двойника». По данным «СПАРК-Интерфакс», торговая марка «Талан» зарегистрирована в 2005 году, ее владельцем является ижевское ООО УК «Талан».