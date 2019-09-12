У пензенского координатора штаба Навального изъяли всю технику

В Пензе прошли обыски у троих активистов местного штаба Навального. Днем в Следственный комитет для дачи показаний были доставлены координатор штаба Антон Струнин, юрист Денис Моляков и сотрудница штаба Ольга Жулимова.

Как сообщили в штабе, у Антона Струнина изъяли телефон, ноутбук, банковские карты, SIM-карту и карту ТСЖ, председателем которого он является.

Также правоохранительные органы провели обыск в пензенском штабе Навального. В пензенском Следственном управлении о причинах оперативных действий не сообщают. Известно, что обыски и задержания по всей стране проходят в рамках расследования дела о получении «Фондом борьбы с коррупцией» 75 млн руб. из неустановленных источников.

Сергей Петунин