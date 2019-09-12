На Ямале создадут фонд обманутых дольщиков

В Ямало-Ненецком автономном округе создадут фонд обманутых дольщиков, сообщил замгубернатора Андрей Воронов на заседании совета глав муниципалитетов региона.

Предполагается, что созданная организация будет достраивать дома застройщиков-банкротов. Средства для этого выделят из федерального и окружного бюджетов. По данным ямальского Госстройнадзора, сейчас в округе 41 потенциально проблемных объектов строительства.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, муниципалитеты также должны контролировать ход строительства домов, «а те, кто не справляется с поставленными задачами, будут искать себе новую работу». «В одном районе кадровое решение должно быть принято в самое ближайшее время», сообщил он на своей странице в Instagram.

По данным ИА «Север-пресс», в антирейтинге муниципалитетов с самым большим количеством дольщиков — Приуральский район. При проживающих здесь 15 тыс. человек обманутых дольщиков — 306, что в три раза больше, чем общее число пострадавших в Ноябрьске и Новом Уренгое. На заседании совета глав господин Артюхов порекомендовал уволить чиновника, отвечающего за это направление. По данным сайта администрации района, речь может идти о Тимуре Толстове.