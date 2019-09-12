«РН-Уватнефтегаз» открыл нефтяное месторождение с запасами 5,5 млн тонн

«РН-Уватнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») открыл нефтяное месторождение на лицензионном участке Юганский-11 (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили в компании. Запасы по категории С1+С2 составили 5,5 млн т.

По ходатайству Тюменского индустриального университета месторождению присвоено имя Владимира Матусевича. Это доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, один из основателей Сибирской школы нефтегазовой гидрогеологии.

Приток нефти на месторождении равен более 123 куб. м в сутки. Сейчас компания намерена продолжить геологоразведочные работы на участке Юганский-11. Кроме того, планируется изучение добычных характеристик коллекторов с помощью операций гидроразрыва пласта. Развитая инфраструктура ближайшего к месторождению Тямкинского хаба позволит ввести его в разработку в синергии с единым центром освоения «якорных» месторождений, сообщили в «Роснефти».

Основные виды деятельности ООО «РН-Уватнефтегаз» — разведка и добыча углеводородов на 19 лицензионных участках: на юге Тюменской области, в ХМАО и Омской области. Нефтедобывающие активы компании образуют Уватский проект.