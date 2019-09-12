«Молот» проиграл в овертайме

«Молот-Прикамье» после двух успешных игр на своем льду, не смог одержать третью победу в рамках чемпионата ВХЛ. В четвертом туре пермяки в овертайме уступили челябинскому «Челмету» 3-4. При этом по ходу встречи «молотобойцы» вели в счете 3-0. Особенно неудачно «Молот» провел 58-ую минуту встречи, пропустив две шайбы. В составе хозяев отличились Никита Колесников, Денис Скатов и Дмитрий Воробьев.

Пока участники лиги провели разное количество игр, поэтому турнирная таблица не полностью отражает соотношение сил команд в турнире. Тем не менее «Молот-Прикамье» входит в число первых 10 команд лидирующих в соревновании.