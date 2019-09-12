Председатель УИКа в Приморском районе приписал голоса независимых кандидатов конкурентам

Наблюдатели в УИК №1780 муниципального округа № 65 зафиксировали фальсификацию итогов выборов. При подсчете голосов председатель комиссии Константин Налетов вместо отмеченных фамилий независимых кандидатов называл их конкурентов.

Один из кандидатов в МО № 65 от партии «Яблоко» Олег Максаков сообщил корреспонденту “Ъ-СПб”, что в течение нескольких минут слышались одинаковые фамилии. При этом, по его словам, «специально обученные люди не давали возможности наблюдать за правильностью озвучивания отметок в бюллетенях».

В итоге, наблюдателям удалось зафиксировать, что председатель фальсифицирует результаты выборов. В связи с этим кандидат в муниципалы Денис Абанин подал заявления в Следственное управление следственного комитета по Приморскому району и городской Следственный комитет. Также он обратился в районную и городскую прокуратуру.

Олег Дилимбетов