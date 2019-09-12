В Москве начальницу окружного отдела ФНС отправили под домашний арест по делу о взятке

Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения начальнику инспекции ФНС по Южному административному округу (ЮАО) Москвы Марии Андреяновой, которую обвиняют в получении взятки в €150 тыс. (около 10,8 млн руб.). Госпожа Андреянова переведена с содержания под стражей на домашний арест.

«Ходатайство следствия отклонить, избрать в отношении Андреяновой меру пресечения в виде домашнего ареста»,— огласила постановление судья Александра Авдотьина (цитата по ТАСС). Суд установил обвиняемой срок домашнего ареста до 21 октября, ей запрещено общаться с другими фигурантами дела, совершать прогулки, пользоваться телефоном и интернетом.

Органы следствия с решением суда не согласны и будут его обжаловать. Следователь настаивал на аресте Марии Андреяновой, поскольку она имеет финансовые ресурсы, может скрыться от органов следствия, угрожать свидетелям, склонить их к изменению показаний или отказаться от них. «В ее жилище во время обыска было обнаружено порядка 1,8 млн руб.»,— заявил следователь. Представительница прокуратуры поддержала позицию следователя.

Адвокаты фигурантки дела просили избрать ей более мягкую меру пресечения, мотивировав это тем, что на иждивении незамужней госпожи Андреяновой находятся два малолетних ребенка, один из которых тяжело болен.

Уголовное дело в отношении Марии Андреяновой было возбуждено 21 августа, через два дня она была арестована сроком на два месяца. Следствие установило, что Андреянова получила €150 тыс. за неперевод налоговой задолженности с ООО «Фудекс» на ООО «Лайн». Следственный комитет проверяет ее на причастность к совершению аналогичных преступлений. Госпожа Андреянова занимает должность начальника инспекции ФНС по Южному административному округу Москвы с 2017 года.