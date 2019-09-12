Два кредитора подали на банкротство ГК «Су-10»

В арбитражный суд Башкирии поступили два заявления о признании несостоятельным ООО «Группа компаний СУ-10». Стерлитамакское ООО «Уралстройтранском» подало заявление за долг в размере 1,24 млн руб., стерлитамакское ООО «Автостройкомплект» — за долг в размере 3,24 млн руб. Дата рассмотрения заявлений пока не определена.

«Уралстроитранском» в июне взыскал в арбитражном суде Башкирии с застройщика 1,19 млн руб. за товар, поставленный в октябре 2018 года. Характер и объем поставки в материалах дела не уточняется. СУ-10 решение не обжаловало. В июле кредитор получил исполнительный лист, а 15 августа приставы возбудили исполнительное производство.

«Автостройкомплект» в мае взыскал с группы долг за поставку бетона и раствора для строительства школы на 1 тыс. мест с бассейном в стерлитамакском микрорайоне «7Б». В конце июня кредитор получил в суде исполнительный лист, а в июле приставы возбудили исполнительное производство.

Группа «СУ-10» принадлежит членам семьи предпринимателя Валерия Мансурова. Является учредителем нескольких компаний, в том числе ООО «Служба заказчика СУ-10», «СТ 10». Компания долгое время была крупным господрядчиком, в 2016 году у нее были госконтракты более чем на 1 млрд руб. В последние годы их получает другая компания холдинга — ООО «Фирма Су-10». По данным kartoteka.ru, выручка ООО «ГК СУ-10» в 2018 году составляла 641,5 млн руб., чистая прибыль 6,3 млн руб. Стоимость чистых активов оценивалась в 21,2 млн руб.

Ирина Самойлова