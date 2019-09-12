Генпрокуратура увидела путь для вмешательства в дела России

Генпрокуратура обвинила Google и Microsoft в передаче персональных данных западным спецслужбам. Как заявили в ведомстве, «зарубежные компетентные органы» запрашивают и получают сведения от ИТ-компаний об иностранных пользователях без разрешения самих государств.

Это грубо нарушает и суверенитет этих стран, и права граждан, сообщил на комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов: «Не раз обращали внимание, что представителями компетентных органов западных стран используются такие методы, как запрос напрямую к этим провайдерам на получение информации — цифровой информации в отношении граждан, минуя компетентные органы государств. Такая лазейка для прямого нарушения государственного суверенитета в информационном пространстве недопустима. Кроме того, такой порядок создает условия для нарушения фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, в частности, права на неприкосновенность частной жизни. К сожалению, такие методы нашими коллегами из других стран на сегодняшний день принимаются в том числе с использованием ресурсов таких организаций, как Google и Microsoft».

Претензии у Генпрокуратуры возникли и к размещению рекламы на Google — там считают, что площадкой могут пользоваться другие провайдеры для вмешательства в российские выборы. До этого Роскомнадзор зафиксировал в Facebook и принадлежащем Google YouTube случаи появления политической рекламы в «день тишины» — накануне выборов 8 сентября. В Facebook заявили, что ответственность за соблюдение законодательства несут рекламодатели, а не сама площадка.

Но западные компании даже судятся с властями, чтобы не выдавать им данные своих пользователей, напоминает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян: «Из открытых источников мы знаем, что основное взаимодействие с компаниями все равно происходит в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. И наличие там судебного ордера является одним из основных. В США некоторое время назад был принят так называемый Cloud Act, который позволяет распространять предписания, судебные ордера на данные, хранящиеся в других юрисдикциях при условии, что оператор не является американской компанией. Это было частью судебного процесса, когда Microsoft подавал в суд на собственное правительство, отказываясь выдавать данные пользователей, которые хранились в Ирландии. Поэтому странно говорить, что зарубежные компании так вот берут все и передают. Кроме того, этот акт как раз создает условия для взаимодействия органов следствия различных стран и взаимных вопросов в выдаче информации по проведению расследований в цифровой сфере».

В Генпрокуратуре также сообщили, что в дела России вмешивались и сотрудники некоторых дипмиссий зарубежных стран. О каких именно странах идет речь, представитель надзорного ведомства предпочел пока не говорить, отметив, что информация проверяется.

Глеб Силко