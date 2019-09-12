В правилах закупки лекарств найдут баланс

Минздрав намерен изменить процедуру госзакупок жизненно важных лекарств. В этом году треть тендеров не состоялась, потому что фармпроизводители отказались участвовать в торгах из-за слишком низкой максимальной цены. Ее устанавливает заказчик, и в итоговом контракте она может быть только меньше, но не больше. Теперь вместе с этим показателем Минздрав предлагает учитывать начальную цену за единицу товара, сообщает РБК. По мнению ведомства, это позволит избежать ситуации, когда стоимость фармпродукции будет слишком низкой для рынка. Так ли это? И поможет ли мера избежать срыва торгов?

Замгендиректора фармхолдинга Stada Иван Глушков, знакомый с планами Минздрава, полагает, что шансы на успешный контракт повысятся: «Тот порядок расчета предельной цены, который есть сейчас, не учитывает реальную экономику производства. Наше государство хочет, чтобы предельная отпускная цена была минимальной, что для большинства препаратов экономически сложно или невозможно. Если на внутреннем российском рынке какой-то препарат продается в относительно небольших объемах — одна-две серии в год — а таких препаратов три четверти рынка, то себестоимость производства становится высокой.

Если государство хочет, чтобы единица продукции стоила очень дешево, надо увеличивать емкость рынка, но на это у нас нет денег.

У госзакупщика появляются некие дополнительные возможности для того, чтобы сформулировать условия конкурса так, чтобы на него вышли поставщики. Кроме того, это дает возможность, в случае если конкурс все-таки не состоялся, проводить следующий по более высокой цене. Действующий в настоящий момент порядок позволяет сделать очень маленький шаг вперед. В большинстве случаев этого не хватает, чтобы поставщик вышел на повторный конкурс».

Ранее РБК подсчитал, что в первом полугодии 2019-го почти 47 тыс. тендеров на закупку лекарств оказалось сорваны. В числе лидеров по отказам — инсулин, физраствор и вакцина от бешенства. Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев полагает, что идея Минздрава на ситуацию не повлияет: «Самая главная проблема в том, что минимальная цена остается, поэтому ситуация при госзакупках кардинально поменяться не может. Здесь вопрос уж не в рентабельности, а в убыточности. Есть препараты, которые участвуют только в госзакупках, например, лекарств от ВИЧ в открытом доступе фактически нет, поэтому компании и не выходят на торги: себе в убыток никто работать не хочет. Что касается сроков поставок, они настаивают на 21 дне — это очень мало. Не выходя на торги, особенно если они дорогие, мы не производим препарат, пока не выиграем тендер, потому что если его проиграть, то непонятно, куда потом все девать».

Почему в Москве и других городах не хватает препаратов Читать далее

По плану Минздрава, новые правила закупок начнут действовать с ноября.

Григорий Колганов