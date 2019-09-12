Коммунисты пожинают плоды выборов в столице

Избранные депутаты МГД потребовали закрыть «московское дело» — освободить фигурантов и прекратить расследование призвала фракция КПРФ, получившая 13 мест в городском парламенте. Список требований опубликовала депутат Елена Шувалова. Столичные коммунисты также настаивают на отставке главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и отмене итогов электронного голосования.

Заявление поддержали все прошедшие в городскую думу члены КПРФ, а другие партии свою позицию еще не выразили, сообщила “Ъ FM” избранный депутат Елена Шувалова: «Люди вышли на улицы не потому, что им хотелось выйти, а потому что их довели до этого состояния политикой. Не слышат, понимаете? Я действительно бывала на судах по этим политическим делам и видела, кто сидит в этой “клетке” — это совершенно безобидные, умные лица. Те, кто с другой стороны, кто берется их судить, — я бы их местами поменяла. Сейчас я вижу, главный инструмент — это общественно-политическое воздействие. Потому что правоохранительные органы, как показывает моя пятилетняя работа с обращениями, в лучшем случае ничего не делают или встают на сторону преступников».

На фоне протестных настроений коммунисты пытаются усилить влияние Мосгордумы, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин: «КПРФ чувствует, что усилились ее партийные позиции в Мосгордуме, и хочет зафиксировать свое присутствие в общественном мнении. Для этого нужны какие-то достаточно яркие публичные акции. Я так понимаю, что вполне разумный шаг, имеющий целью вызвать интересы избирателей и убедить их, что они не зря создали довольно весомую фракцию коммунистической партии в думе. Они проявляют инициативу — и правильно делают. Теперь у других оппозиционеров — из “Справедливой России”, “Яблока”, может быть, даже из так называемых “независимых”, которые на самом деле шли при поддержке “Единой России” — появляется вполне понятный выбор: поддержать или выступить против. В любом случае у коммунистов — инициатива, и они зарабатывают очки. Конечно, надо понимать, что в принципе сама Мосгордума не такой уж влиятельный орган».

На выборах в Мосгордуму оппозиционные партии получили 20 мест из 45-ти. За некоторых кандидатов от КПРФ призывал голосовать Алексей Навальный через систему «Умное голосование». В итоге, к примеру, председатель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский проиграл в своем округе коммунисту Сергею Савостьянову.

Глеб Силко