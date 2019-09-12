Банки займутся расчетом долговой нагрузки

Банки рассчитают показатель долговой нагрузки россиян самостоятельно. В основу лягут данные кредитных бюро и информация, которую предоставит сам заемщик по своему желанию, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее газета «Известия» сообщала, что долговую нагрузку для банков будут рассчитывать кредитные бюро по методологии Центробанка. При этом они получат полный доступ к информации о доходах россиян без их согласия.

Это привело бы к злоупотреблениям со стороны кредитных бюро и не сделало бы работу банков проще, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Идеальная картина: есть бюро кредитных историй, где хранится информация о заемщиках, кредитах и их обслуживании. С другой стороны, есть ПФР и ФНС — они имеют информацию о доходах населения. Соответственно, должна быть возможность банкам получать информацию из ПФР и ФНС с согласия заемщика. В идеальном виде эта услуга должна выглядеть таким образом: у каждого россиянина уже есть свой кабинет или есть возможность получить этот кабинет на сайте госуслуг. Соответственно, через этот сайт любой человек может получить информацию из ФНС, а из ПФР мы уже имеем такую информацию, мы можем запросить, и по просьбе банка предоставлять ему эту информацию. Соответственно, банк в состоянии рассчитывать показатель долговой нагрузки.

Вся эта информация на самом деле — не очень хорошее дело в условиях нашей гиперкоррумпированной страны: в руках кредитных историй сосредотачивается сверхценная информация о качестве заемщиков, и они уже могут этой информацией распоряжаться таким образом, что не всем банкам это понравится».

Рассчитывать долговую нагрузку банки будут обязаны с 1 октября. Хотя определить благонадежность заемщика это не поможет, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Бюро кредитных историй — это архив сведений о доходах причем подвижных, динамических.

В процессе выдачи и погашения кредита за этим должны следить банки, потому что бюро кредитных историй не выдает кредит. Уже это одно будет заставлять банки так или иначе самостоятельно рассчитывать эту предельную долговую нагрузку, следить, чтобы она соблюдалась.

Отдельный вопрос: что будет происходить, если вдруг предельная долговая нагрузка человека в процессе погашения кредита возрастет свыше критического уровня — могут упасть доходы человека, он работу может потерять. То есть на самом деле схема будет рабочей в том смысле, что все равно банкам придется это делать. Можно долговую нагрузку как-то настроить, создать рамочный закон, можно эту меру вводить как меру отсечения потенциальных заемщиков, у которых долговая нагрузка выше определенного уровня. Но она точно совершенно не решит сама по себе проблему закредитованности и точно не избавит банки от необходимости проверять платежеспособность заемщиков».

В Пенсионном фонде считают, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина, а значит, кредитные бюро не смогут по умолчанию получить данные о доходах россиян. В свою очередь, Анатолий Аксаков заявил, что организации такую информацию и не получат.

Глеб Силко