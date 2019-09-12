В штабе Алексея Навального в Самаре и в квартирах координатора и сотрудника прошли обыски. Следственные действия связывают с уголовным делом об отмывании денег Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Обыски в штабе оппозиционного политика проходят по всей стране. Эксперты считают, что это «запоздалая реакция властей на результаты выборов в Москве и Санкт-Петербурге в муниципальные органы» и «желание сломать структуру, которая сыграла определенную роль в результатах».

В квартирах у координатора самарского штаба Алексея Навального Егора Алашеева, его супруги, а также у сотрудника штаба Евгения Трубченко завершились обыски. Также следственные действия проводились в помещении штаба. Об этом сообщают в соцсетях представители штаба.

«В Самаре завершилась серия обысков по сфабрикованным против ФБК делу об отмывании миллиарда. …Изъяли всю технику, записи и документы. Егора и Евгения допрашивали в Следственном комитете, сейчас они на свободе»,— говорится в сообщении штаба в соцсетях. Егор Алашеев подтвердил “Ъ” эту информацию. Евгений Трубченко на связь не выходит.

«К сожалению, в связи с 310-й статьей Уголовного кодекса я не могу раскрывать детали следственных действий у меня дома. Но могу рассказать, что, придя домой к моей жене (мы живем отдельно), я не досчитался ноутбуков и телефонов супруги и детей, моих юношеских дневников и, видимо, каких-то еще документов, которых я не нашел»,— рассказал “Ъ” Егор Алашеев. Активист уточнил, что адвоката во время обысков с ним не было. Он присоединился к нему после второго обыска в штабе.

По его словам, активисты продолжают работать в штабе. Ранее силовики изъяли у них ключ от входной двери в помещение. Но активисты смогли найти запасной ключ и войти внутрь. Впоследствии они поменяли замок. Будут ли продолжаться следственные действия в отношении активистов, Егор Алашеев не знает. Обыски у координатора самарского штаба Навального начались 10 сентября.

СУ СК РФ по Самарской области не комментируют проводимые обыски в штабе Навального в Самаре.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев считает, что «это запоздалая реакция властей на результаты выборов в Москве и Санкт-Петербурге в муниципальные органы». «И еще, возможно, это желание каким-либо образом сломать структуру, которая, по мнению ряда людей, сыграла определенную роль в результатах выборов — так называемое "умное голосование". Я думаю, влияние этой технологии на результаты преувеличено, но определенный эффект был. Поэтому власть, видимо, решила ломать эту структуру, чтобы она не оказывала влияния на предстоящие выборы»,— рассуждает Михаил Матвеев.

Ранее суд приговорил Алашеева к 10 суткам ареста за организацию поочередного одиночного пикета 10 августа. Его обвинили в повторном нарушении порядка проведения акции (ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ).

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков с утра в социальной сети Facebook сообщал об обысках в 39 городах. «Общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур. Все сотрудники после обысков уезжают на допросы в местные подразделения СК РФ в качестве свидетелей по “делу об отмывании”, все на 51-й статье. Основная цель следственных групп — изъятие техники»,— пишет господин Волков. «Медиазона» со ссылкой на сотрудников штабов заявила, что обыски проходят в рамках ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств).

Ани Айвазян