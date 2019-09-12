На ремонт дорог в Краснодарском крае направили 3,9 млрд рублей

На Кубани завершился ремонт 240 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На его реализацию было направлено 3,9 млрд руб.

В Краснодарской агломерации выполнен ремонт 51 объекта общей протяженностью 67 км. В Сочи в этом году привели в порядок 64 участка улиц длиной в 85 км, а в Новороссийске – 14 км на 10 объектах.

На региональной сети также с опережением графика дорожные работы завершены на девяти участках протяженностью 77 км. Всего в 2019 году в рамках БКАД к нормативному состоянию привели 134 объекта общей протяженностью 242,8 км.

Объем финансирования нацпроекта до 2024 года составит 25 млрд руб.

Василий Хитрых