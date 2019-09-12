Покупатели не рвутся в небо

Москвичи отказываются жить в небоскребах. Квартиры выше 25-го этажа рассматривают только 4% покупателей, подсчитали аналитики портала недвижимости Urbanus.ru. В этом году больше всего квартир в высотках было продано в комплексе «Небо» на Мичуринском проспекте — это три башни, в каждой из которых 51 этаж. На втором месте по числу сделок «Селигер Сити» в Лихоборах — там 11 корпусов, самый высокий состоит из 38 этажей.

На верхних этажах традиционно располагается самое дорогое жилье. Покупатели переплачивают за вид, отметила директор департамента по работе с девелоперами компании Savills в России Александра Синилова: «Цены на квартиры на верхних этажах, безусловно, выше, чем на нижних, поскольку обладают уникальными видовыми характеристиками. В то же самое время отсутствие каких-либо прямых видов на достопримечательности на нижних этажах нисколько не убавляет возможностей жителей пользоваться услугами дома, но ограничивает эмоциональную составляющую. Для кого-то такие моменты являются принципиальными, для кого-то — нет. Поэтому каждый покупает квартиру, исходя из своих желаний и возможностей. В высотных зданиях, где количество этажей доходит до 50, существенной разницы после 15-го этажа в принципе не ощущается. Это скорее уже некая дань моде, тренд, нежели необходимость.Большая часть современных новостроек стоит на бывших промышленных территориях, поэтому видовые характеристики квартир, которые расположены на 11, 15, 20, 25 этажах, в принципе идентичны, и смысла переплачивать за высоту нет».

Жизнь на большой высоте может быть вредна для человека, говорят медики. У обитателей небоскребов часто возникают психологические сложности, подтверждают исследователи на Западе. Комфортными для человека принято считать седьмой-восьмой этажи. Квартиры, которые располагаются выше, не всегда удобны даже с бытовой точки зрения, отметила управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Нужно иметь опыт проживания на 20-м этаже и выше. К сожалению, у нас с вами на генетическом уровне негативное отношение к таким домам, потому что 22-этажные дома были панельными, лифты часто ломались — это был ад. Второй вопрос — доставка мебели, которая не всегда помещается даже в грузовой лифт, соответственно, это лишние затраты и дискомфорт. И третий — тем, у кого есть проблемы с давлением или метеозависимость, жить высоко не рекомендуется. Меня всегда удивляет, когда застройщики продают квартиры на 20-м этаже существенно дороже. Я недавно была в гостях на 50-м этаже — смог был такой, что ничего не было видно».

Люди склонны преувеличивать недостатки жизни в небоскребах. Жизнь над облаками — для романтиков и поклонников хайтека. А с безопасностью в высотках дела обстоят лучше, чем в домах меньшей этажности, отметил житель башни «Око» в «Москва-Сити», президент коммуникационного агентства «Прогресс» Дмитрий Солопов: «Плюс жизни в небоскребе совершенно очевиден — это очень красивый вид, тишина, панорамные окна. Как правило, небоскребы обладают хорошей технической структурой. Что касается минусов, во-первых, когда у вас сломался лифт, вам очень сложно попасть в квартиру, поверьте, это иногда случается. Во-вторых, у вас нет возможности открыть форточку и насладиться потоками свежего воздуха: как правило, в небоскребах глухие окна, и температура в помещении поддерживается исключительно за счет кондиционирования.

В-третьих, днем, если вы живете на солнечной стороне, и погода хорошая, конечно, вам необходимо как следует защититься шторами, иначе будет ощущение, что вы находитесь в аквариуме. Почему москвичи не очень любят покупать квартиры выше 25 этажа? Думаю, что есть определенные страхи: например, в случае пожара деваться будет некуда, хотя надо сказать, что системы пожарной безопасности развиты очень хорошо. В каждой квартире небоскреба есть собственный пожарный кран. В Москве небоскребы появились не так давно, поэтому не все предпочитают жить на верхних этажах. Но думаю, что тенденция будет меняться. Красота вида, тишина, отстраненность от городской суеты многим нравится».

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Комплекс «Москва-Сити», несмотря на высокие цены, по-прежнему популярен на столичном рынке небоскребов. Ежемесячно там покупают в среднем 26 высотных квартир на сумму свыше 1 млрд руб.