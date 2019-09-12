«Образ врага — это старое проверенное средство»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с предупреждением: угроза ядерной войны возрастает. По словам чиновника, причина — в первую очередь, безответственное поведение западных стран и США. Вина последних заключается в том, что они разрушают действующие соглашения по разоружению. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российские официальные лица возвращаются к риторике 80-х годов прошлого века.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выступал на презентации доклада Высшей школы экономики, посвященного стратегической стабильности и отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сергей Алексеевич как раз курирует в МИДе вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, то есть знаком с проблемой по существу.

Рябков заявил, что глобальная конфронтация возможна даже против воли государств-членов так называемого ядерного клуба. Всему виной безответственное поведение западных стран и — главное — США. Последние, как мы знаем, разрушают архитектуру мировой безопасности — выходят из соглашений по разоружению и, в частности, из так называемой иранской ядерной сделки. В результате риски большой войны возрастают.

Самое интересное заключается в том, что доклад, который презентовал Рябков, не совсем подтверждает все эти привычные штампы об американском милитаризме и безответственности. Документ как раз обращает внимание на то, что подходы к разоружению родом из 80-х годов прошлого века безвозвратно устарели. В частности, риск ядерной войны существует не потому, что США выходят из этих устаревших соглашений, а потому что сама архитектура уже никуда не годится.

Об этом уже не раз говорилось. Вот, например, нашумевший ДРСМД — ракеты средней и малой дельности есть у Китая, Ирана, Пакистана и многих других. При этом только Россия и Америка не имеет прав их развернуть, поскольку эти страны связаны соответствующими соглашениями.

Главная опасность и состоит в том, что доступ к ядерным технологиям получат новые безответственные игроки — например, Иран, который ни с кем никакими соглашениями не связан. Но эти страны нас почему-то не пугают.

Наши официальные лица, в основном, родом из прошлого века, поэтому говорить об агрессивном и безответственном поведении Вашингтона для них привычно — они на этом выросли. Сейчас не то, чтобы те времена вернулись, просто образ врага — это старое проверенное средство. На него можно все списать, включая внутренние проблемы.

Есть ведь еще один лозунг из ХХ века — новое мышление. Но оно, похоже, к нам так и не пришло. И, кроме того, хочется спросить: а что делать-то? Угроза ядерной войны возрастает, а нам как быть, куда бежать? Ответа нет.

Может быть, это не по-настоящему. Просто народ должен все время чего-то бояться — хороший политтехнологический прием.