Минобороны хочет построить вертодромы в четырех областях Черноземья

Полигоны Западного военного округа, в том числе расположенные в Черноземье, будут оборудованы 24 вертодромами. Об этом сообщила пресс-служба округа. Площадки, в частности, появятся в Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областях.

Работы по строительству площадок будут выполнять военнослужащие инженерно-аэродромных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО. Грунт будет укатываться для определенной плотности, а сверху могут быть уложены металлические аэродромные плиты. На ряде вертодромов появятся полевые командно-диспетчерские пункты, метеостанции, топливо-заправочные комплексы, пункты технического обслуживания, специальное освещение и противопожарные системы. Площадки должны будут обеспечивать боевую подготовку с помощью всех типов транспортных и боевых вертолетов, находящихся на вооружении округа.

Олег Мухин