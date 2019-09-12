Главредом «Мое!» назначена Ирина Булгакова

На пост главного редактора одной из самых популярных массовых газет Воронежской области «Моё!» назначена редактор сети изданий «Житье-бытье» Ирина Булгакова, сообщили в газете со ссылкой на решение руководства ИД «Свободная пресса». Прежний главный редактор газеты Владимир Мазенко, руководивший изданием 20 лет, покинул пост 9 сентября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», управляющее газетой ООО «Издательский дом "Свободная пресса"» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 118 млн руб., чистая прибыль — 10,4 млн руб. Гендиректор и владелец 12% — Юрий Таранцов.Еще 64% долей общества — у Александра Лапина, 20% — у Льва Комова, 3% — у Ирины Траньковой, 1% — у Павла Коренюгина. Правопредшественниками ООО являются ЗАО «ИД "Свободная пресса"» и ЗАО «ИД "Комсомольская правда — Воронеж"».

О том, как начинал развиваться издательский дом Александра Лапина, читайте в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Свободная пресса'' нашла аргументы».

Ирина Лобанова