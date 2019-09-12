Ульфат Мустафин нашел новый повод убрать киоски с шаурмой

Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин воспользовался ситуацией вокруг отравления 15 уфимцев шаурмой в одном из остановочных киосков в Сипайлово, чтобы снова поднять вопрос о сносе таких торговых ларьков. На своей странице в сети Facebook господин Мустафин сегодня написал, что и раньше был обеспокоен «внешним обликом столицы, особенно фасадами магазинов и киосков, которые расположены вдоль красных линий», а теперь «получается, что не только их внешний вид, но и продукция не всегда отвечает всем требованиям». Он предложил читателям своей страницы «вместе решить: нужны ли нам такие киоски с шаурмой». Свой пост градоначальник завершил вопросительным и восклицательным знаками.

Вчера после покупки шаурмы в киоске «Халяль» в микрорайоне Сипайлово были госпитализированы 15 человек, в том числе пять детей. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Свои проверки проводят прокуратура и Роспотребнадзор.

Ирина Самойлова