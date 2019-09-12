В Самаре экс-директора ГУП «ЕИРРЦ» посадили на 2 года за мошенничество

В Самаре бывший директор ГУП «Единый информационно-расчетный региональный центр» осужден за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 6 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в 2014-2015 году злоумышленник подписал фиктивный договор оказания услуг с ООО «Рекорд» на обновление программного обеспечения и установление новой программы на предприятии. Эту программу не относящийся к ООО «Рекорд» программист предложил установить бесплатно.

«Директор подписал акты сдачи-приемки работ по установлению указанного программного обеспечения якобы силами работников ООО «Рекорд» в 9 районных подразделениях города, хотя в действительности их там не устанавливали. После подписания документов на расчетные счета ООО «Рекорд» было перечислено 5 950 000 рублей», – говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он также взыскал с экс-директора причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Алена Смирнова