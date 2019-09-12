Заксобрание Ростовской области закрепило понятия «пострадавший участник долевого строительства» и «проблемный объект»

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области закрепили понятия «пострадавший участник долевого строительства» и «проблемный объект» в областном законодательстве, сообщает пресс-служба госоргана.

Теперь по закону пострадавшим участником долевого строительства является гражданин, включенный по данным на 27 июня 2019 года в реестр граждан, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов, и права которых были нарушены. Кроме того, под это определение подпадает гражданин, который является участником долевого строительства дома, включенного в единый реестр проблемных объектов.

Проблемный объект – это не введенный в эксплуатацию многоквартирный дом, для строительства которого привлечены денежные средства указанных граждан.

Вести региональный реестр обманутых дольщиков будет министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

В бюджете на этот год, а также на 2020 и 2021 годы уже заложены средства на поддержку дольщиков и инвесторов, которые достраивают проблемные объекты. Сейчас в регионе 71 такой объект в десяти муниципальных образованиях.

Дарья Голякова