«Кубань Кредит» - генеральный спонсор Международного банковского форума «Банки России – XXI век»

Сегодня в Сочи начал свою работу XVII Международный банковский форум «Банки России – XXI век». Его генеральным спонсором традиционно выступил КБ «Кубань Кредит» ООО. Мероприятие, ежегодно организуемое Ассоциацией банков России, заслуженно пользуется повышенным вниманием отечественного и зарубежного профессионального сообщества и служит площадкой для обсуждения перспектив развития российской банковской системы и экономики страны в целом.

В Форуме наряду с руководителями ведущих банков России, представителями финансовых регуляторов и органов исполнительной, законодательной власти принимает участие делегация КБ «Кубань Кредит» во главе с Председателем Наблюдательного совета Банка Виктором Будариным.

В начале мероприятия состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой «Кубань Кредит» был удостоен памятного диплома. Таким образом организаторы отметили вклад Банка в становление банковского сектора и формирование благоприятной ситуации для роста бизнес-активности на юге России. Награду председателю Правления кредитной организации Нине Чупрынниковой вручил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Он отметил, что «Кубань Кредит» является не только одним из лучших банков среди региональных, но и в стране. Кредитная организация демонстрирует собой яркий пример, как должна быть налажена работа с бизнесом, в том числе активное кредитование реального сектора экономики.

На протяжении ряда лет кредитная организация стабильно входит в Топ-10 российских банков по объему предоставления займов предприятиям МСБ. В связи с этим взаимодействие КБ «Кубань Кредит» с субъектами малого и среднего предпринимательства вызывает большой интерес со стороны средств массовой информации. В преддверии Форума и на самом мероприятии заместитель председателя Правления Банка Александр Калинич дал интервью авторитетному деловому журналу «Банковское дело» и телеканалу «Кубань 24», в которых рассказал, за счет чего кредитная организация стоит в одном ряду с крупными федеральными игроками и добивается высоких результатов.

Кроме того, на Форуме работает стенд КБ «Кубань Кредит». Участники мероприятия могут получить здесь сувениры с символикой Банка, подчеркивающие традиции и колорит Краснодарского края.