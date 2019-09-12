Владимир Жириновский: Петербург никогда не будет столицей России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Петербург никогда не вернет статус столицы России.

«Никогда этого не будет,— заявил господин Жириновский «Петербургскому дневнику». Он отметил, что столица была перенесена из Москвы по желанию Петра I, который «хотел всю страну переделать». Кроме того, «это опасно в военном смысле».

Владимир Жириновский добавил, что в стратегическом смысле удобнее было бы перенести столицу ближе к центру страны. Но делать этого не планируется, «столица останется в Москве»,— заметил он.