«Буревестник» питает слухи

Все пять испытаний ракеты «Буревестник» могли пройти неудачно, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке. Тем не менее, как утверждают источники, Россия намерена ускорить работу над проектом.
Несмотря на множество неудачных испытаний, российская ракета неограниченного радиуса действия должна быть готова к войне до 2025 года. Это несколько ускоренный график, по оценкам американской разведки.
«Буревестник» испытывали в этом году, а до этого еще четыре раза: в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года. Каждый запуск закончился аварией. Самый долгий полет длился чуть больше двух минут. Ракета пролетела 35 километров прежде, чем рухнула. Самый короткий — четыре секунды, ракета пролетела восемь километров.
Предположительно, испытания показали, что ядерный двигатель ракеты не удалось запустить, соответственно, она не могла выполнить неограниченный полет, о котором говорил Владимир Путин.
Ускорение работы над «Буревестником» также происходит на фоне таинственного взрыва у северного побережья России, в результате которого пять ученых погибли. По версии источников CNBC в американской разведке, инцидент связан с попыткой достать со дна ракету, которая оказалась там после предыдущего неудачного запуска.
С испытаниями «Буревестника» связывали взрыв, который произошел на военном полигоне в Архангельской области 8 августа. Версию, что взорвалась именно новейшая российская крылатая ракета, вскоре публично поддержал президент США Дональд Трамп. В Кремле, в свою очередь, призвали ориентироваться на данные российских специалистов. Как заявляет Минобороны, взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. При этом не уточнялось, для какой ракеты он предназначен.
Новые данные американской разведки о провальных пусках без каких-либо подтверждений выглядят набором слухов, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Теоретически выводы можно сделать любые. Мы не знаем, как именно это было сделано, какими методами, когда, — поэтому ни опровергнуть, ни подтвердить такие заявления, тем более сделанные средствами массовой информации, просто-напросто невозможно. Они будут оставаться на уровне спекуляции, которую нельзя никаким образом проверить. На то они и испытания, чтобы через неудачи прийти к результату. Это нормально для любого процесса разработки. Я не знаю, наверное, ни одного случая, когда испытания каких-либо систем проходили без каких-то проблем».
Впервые про разработку «Буревестника» рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Президент заявил тогда, что радиус действия ракеты неограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что должно делать «Буревестник» неуязвимым «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». В июле того же года Минобороны публиковало видео, на котором был показан пуск новой ракеты.
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