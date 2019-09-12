«Буревестник» питает слухи

Несмотря на множество неудачных испытаний, российская ракета неограниченного радиуса действия должна быть готова к войне до 2025 года. Это несколько ускоренный график, по оценкам американской разведки.

«Буревестник» испытывали в этом году, а до этого еще четыре раза: в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года. Каждый запуск закончился аварией. Самый долгий полет длился чуть больше двух минут. Ракета пролетела 35 километров прежде, чем рухнула. Самый короткий — четыре секунды, ракета пролетела восемь километров.

Предположительно, испытания показали, что ядерный двигатель ракеты не удалось запустить, соответственно, она не могла выполнить неограниченный полет, о котором говорил Владимир Путин.

Ускорение работы над «Буревестником» также происходит на фоне таинственного взрыва у северного побережья России, в результате которого пять ученых погибли. По версии источников CNBC в американской разведке, инцидент связан с попыткой достать со дна ракету, которая оказалась там после предыдущего неудачного запуска.