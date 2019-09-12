Руководитель ООО «НЗТ» Владислав Жуков рассказал о социальных проектах предприятия



В четверг, 12 сентября, администрация Новороссийска и ООО «Новороссийский зерновой терминал» (ООО «НЗТ») заключили Соглашение о сотрудничестве. Что это даст городу и зачем социальное партнерство самому крупному экспортеру российского зерна, «Ъ-Кубань» узнал у директора ООО «НЗТ» Владислава Жукова.

– Владислав Владимирович, в документе говорится, что предметом Соглашения стало установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на социально-экономическое развитие и благоустройство Новороссийска, а также удовлетворение потребностей НЗТ. Как это будет выглядеть фактически?

– Взаимодействие по долгосрочному сотрудничеству между бизнесом и городом выгодно обеим сторонам. Наше предприятие уже не первый год осуществляет свою производственную деятельность на территории Новороссийска. Мы отдаем себе отчет в том, что такая деятельность создает определенные неудобства для жителей города. Таким образом, наш вклад в ремонт и поддержание городской инфраструктуры, вполне логичен.

Благотворительность для терминала – это не новая история. ООО «НЗТ» помогало и помогает жителям города. В центре нашего внимания дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья. Недавно мы помогли одной многодетной семье. Хочу отметить, что у нас сам коллектив предприятия неравнодушный.

– Кстати, о коллективе. Сколько рабочих мест сегодня создано на предприятии?

– Сегодня коллектив Новороссийского зернового терминала насчитывает около 350 человек. Это энергичные, нацеленные на результат люди, которые, как бы это высокопарно ни звучало, своим трудом вносят неоценимый вклад в укрепление экономики не только города и края, но и всей страны. И результат есть. В августе НЗТ отгрузил на экспорт полмиллиона тонн продукции.

Всем нам важен достойный результат. Задачи, которые ставит перед коллективом время, амбициозны. Зерновой сезон 2019-2020 года только начался. В основном на терминал идет зерно третьего и четвертого класса из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. Мы внимательно следим за конъюнктурой и готовы работать с еще большими объемами. Более того, на предприятии идет разработка комплексной программы развития, которая, как мы считаем, позволит упрочить наши позиции на рынке.

– Какую социальную инициативу готов реализовать НЗТ в ближайшее время?

– При поддержке наших акционеров вместе с главой города мы, например, приняли решение отремонтировать участок дороги по улице Сакко и Ванцетти. По нему ездят как большегрузные автомобили, так и личный транспорт жителей города. Участок разбитый. Хотя, по моей информации, он неоднократно ремонтировался. В прошлом году подрядчик не справился со взятыми на себя обязательствами, и администрация города инициировала претензии в его адрес. А по дороге автотранспорт передвигается каждый день. Наши акционеры приняли решение помочь городу и осуществить ремонтные работы. Чем быстрее муниципалитет подготовит трехсторонний договор, тем быстрее подрядчик начнет работы.

– Владислав Владимирович, хотелось бы услышать ваши пожелания в адрес новороссийцев в канун Дня города.

– Новороссийск – город с уникальной и героической историей. Город сильных, волевых и мужественных людей, которые умеют трудиться и добиваются успеха. А сегодня, благодаря главе муниципального образования Игорю Алексеевичу Дяченко, Новороссийск становится современным, благоустроенным и комфортным для жизни городом, который обладает колоссальным экономическим потенциалом.

Хочу поблагодарить горожан за искреннюю любовь к родному городу. Любое достижение в жизни, в карьере, в учебе, в науке, в творчестве – это вклад в успех всего города в целом. От всей души желаю счастья, здоровья, оптимизма и материального благополучия. Пусть жизнь каждого новороссийца наполнится душевным теплом и радостью!