На Ставрополье водителя автобуса будут судить за ДТП с одной жертвой

В Георгиевский городской суд Ставропольского края направили дело водителя автобуса, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, 28 февраля этого года в Георгиевском районе Ставропольского края столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате происшествия один человек погиб и трое пострадали. Авария произошла сегодня около 7:00 на 291 км дороги «Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды» вблизи села Новозаведенного.

«По версии следствия, обвиняемый, управляя автобусом «ПАЗ», выполнял маневр разворота в пределах перекрестка с второстепенной дорогой с правой обочины и выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем «Лада», имеющим право преимущественного проезда», -говорится в сообщении прокуратуры.

В результате столкновения в больницу доставлены были четыре человека — один пассажир автобуса, а также водитель и два пассажира легкового автомобиля. Один пассажир легкового автомобиля — женщина — от полученных травм скончалась. В автобусе на момент ДТП находились 22 пассажира (автобус выполнял перевозку рабочих предприятия.

Дарья Голякова