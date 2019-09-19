Греческие владения

Правительство Греции по примеру Кипра намерено запустить программу получения гражданства через инвестиции. Претендовать на греческий паспорт смогут те, кто готов вложить в недвижимость страны не менее €2 млн. «Ъ-Дом» разбирался, удастся ли официальным Афинам повторить успешный путь киприотов.

Рынок предложения инвестиционной иммиграции в скором времени может расшириться. 12 сентября этого года в греческом издании Kathimerini появилась информация о намерении правительства страны запустить программу получения гражданства через инвестиции. Как сообщает издание, уже готов законопроект, который будет передан на рассмотрение правительству в ближайшие недели. Согласно законопроекту, получить гражданство Греции смогут иностранные граждане, которые инвестируют в греческую недвижимость не менее €2 млн (как физическое или юридическое лицо). Участники программы также должны стать постоянными резидентами страны. Для этого необходимо владеть жильем, которое будет считаться основным местом проживания в Греции. Его стоимость должна составлять не менее €500 тыс. Также необходимо ежегодно выплачивать €50 тыс. По предварительным данным, для участников программы предусмотрена квота — не более 200 одобренных заявлений в год.

Супруги инвесторов смогут одновременно подать заявление на получение гражданства, в то время как дети и родители заявителя — после получения инвестором гражданства.

Греция неслучайно решила пойти на такой шаг. Соседний Кипр, предоставив инвесторам получить гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость, смог преодолеть экономические трудности. Греческая программа может быть сформулирована в 2020 году и может оказаться интересной для потенциальных инвесторов.

Интересная Греция

С 2014 года в Греции действует программа предоставления вида на жительство (ВНЖ) — «золотой визы» при покупке недвижимости стоимостью от €250 тыс. Директор по маркетингу Henley & Partners Ирина Симонян констатирует, что число участников этой программы ежегодно ставит новый рекорд. Если в 2016 году ее получили 583 инвестора, в 2017-м — 961, то в 2018-м — 1,4 тыс. без учета членов семей. За все время существования программы «золотую визу» получили 4,54 тыс. инвесторов. Среди них: 2,8 тыс. граждан Китая, 438 россиянин и 413 выходцев из Турции. «Инвесторов привлекают условия программы, а именно относительно небольшой объем инвестиций, отсутствие требований к проживанию в стране и четкий путь к получению гражданства»,— рассуждает госпожа Симонян. По ее словам, программу выбирают как россияне, которые планируют переехать в Грецию с семьей, так и те, кто приезжает в страну отдохнуть раз-другой в год.

Ирина Симонян рассказывает, что зачастую греческий ВНЖ становится «документом для путешествий», с ним можно посещать без визы страны Шенгенской зоны. Согласно ее оценкам, срок оформления документа обычно не превышает двух месяцев. Получение ВНЖ формально дает держателю право и на получение греческого гражданства, но лишь в общем порядке: для этого нужно в течение пяти лет проводить в стране не менее 183 дней в году.

Консультант департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Анна Ларина связывает существующий спрос на греческую недвижимость именно с желанием покупателей получить «золотую визу». Вторым мотивом, по ее словам, может стать стремлением иметь «дальнюю дачу». «В этой ситуации выбор чаще всего падает на острова, самый популярный из них — Крит: здесь теплый климат и купаться можно вплоть до декабря»,— замечает эксперт. Также, по словам госпожи Лариной, россияне любят Родос и Корфу, а вот Миконос среди них практически не востребован. Для инвестиционных целей более удачным выбором считаются Афины: благодаря непрерывному туристическому потоку в городе легко сдать недвижимость.

Анна Ларина рассказывает, что для собственного пользования покупатели чаще всего выбирают дома с несколькими спальнями в шаговой доступности от метро. «Греция может похвастаться большим выбором таких вариантов по сравнительно невысоким ценам: это одна из тех немногих европейских стран, в которых можно обжиться на первой береговой линией, не потратив при этом огромные деньги»,— рассказывает она.

Кипрская альтернатива

Основной конкурент Греции на рынке зарубежной недвижимости — Кипр. По данным местных властей, за 2018 год на острове было заключено 9,2 тыс. сделок, что на 5,8% выше аналогичного показателя 2017-го. На долю иностранных покупателей пришлось 47,3% покупок, из них, согласно оценкам Knight Frank, примерно 20% заключили россияне. В этом году динамика стала серьезнее: за первые семь месяцев число сделок достигло 5,4 тыс., относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 20,3%. Но вот доля соглашений с участием иностранных покупателей немного снизилась (до 44,9%).

Это связано с увеличением на 30% активности покупателей-киприотов. Эксперт Prian.ru Филипп Березин называет этот тренд общеевропейским. «Например, в Германии и Испании уже несколько лет растет абсолютное число покупок со стороны местных граждан, люди начинают вкладывать в недвижимость, потому что банковские инструменты в Европе практически никакой доходности не дают»,— рассказывает он. Эксперт добавляет, что на Кипре дополнительным фактором служит постепенный рост экономики. «Этот всплеск активности киприотов на самом деле не такой большой, и не будет способствовать каким-то глобальным изменениям — нужно понимать, что рынок сам по себе очень маленький»,— рассуждает господин Березин. По его словам, власти Кипра сейчас больше озабочены строительством доступного жилья для всех граждан.

В натуральном выражении число сделок с иностранцами на Кипре за первые семь месяцев года действительно увеличилось на 11%. Секрет популярности местной недвижимости — в действующей на острове программе предоставления гражданства после покупки объекта стоимостью от €2 млн. Получение кипрского паспорта консультанты традиционно считают наиболее доступным способом переезда в Европу. С 15 мая условия кипрской программы немного скорректировались: дополнительно требуется внести по €75 тыс. в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития. Кроме того, поправки обязывают соискателя в течение пяти лет с момента получения гражданства сохранять сделанные инвестиции. Это нововведение существенно стимулировало спрос иностранных инвесторов в первые четыре месяца года.

Перспективные локации

Филипп Березин уверен, что, несмотря на растущий спрос, конкуренции между иностранными инвесторами и киприотами на рынке жилья на острове сейчас нет. «Иностранцы, в том числе россияне, нацелены на курортную недвижимость, в лидерах у них Пафос и Лимассол, в то время как коренные жители делают свой выбор в провинции или в Никосии: столица считается деловым и научным центром, это город местных»,— объясняет он. Тем не менее, по данным кипрской статистики, по итогам первых семи месяцев года 40,7% внутренних продаж на Кипре сформировал Лимассол, еще 27,7% — Никосия, 13,3% — Ларнака, 12,8% — Пафос. Наименее привлекательная локация для местных —Фамагуста (5,5%). 41% сделок иностранных инвесторов в январе—июле сформировал Пафос, 28,5% — Лимассол, 16% — Ларнака и 7% — Никосия.

Высокая популярность Кипра среди иностранных инвесторов — основная причина роста цен на недвижимость. Согласно расчетам Prian.ru, на острове в строящихся объектах на первой линии стоимость площадей может превышать €10 тыс. за 1 кв. м, что сравнимо с лучшими районами ведущих городов мира и более чем в три раза превышает среднюю стоимость жилья в Москве. «Некоторые предложения недвижимости на Кипре сейчас сильно переоценены из-за паспортной программы»,— соглашается с экспертом Анна Ларина. И, по всей видимости, эта тенденция может только укрепиться: по прогнозам Prian.ru, суммарное количество сделок с иностранцами на острове по итогам года вырастет на 1015%.

Обострение конкуренции

Анна Ларина рассказывает, что информация о возможном создании программы предоставления гражданства Греции в обмен на инвестиции на рынке недвижимости обсуждается уже год. Эксперт не сомневается, что в случае ее утверждения интерес к приобретению жилья на Кипре резко сократится: «Греческий рынок недвижимости большой и разнообразный: в стране огромное количество регионов и островов, каждый из которых обладает своим уникальным ландшафтом, это значительно расширяет возможность выбора». Хотя, оговаривается она, определяющей останется ценовая политика: если минимальная сумма, необходимая для получения гражданства, будет выше €2,5 млн, Кипр останется более предпочтительным вариантом.

Директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills Юлия Овчинникова тоже не сомневается, что в случае появления у Греции программы, альтернативной кипрской, страна оттянет на себя значительную часть покупателей недвижимости на острове. Хотя, по ее словам, многие инвесторы искренне хотят перебраться на Кипр и выбирают локацию не только благодаря возможности оформления документов. «Это происходит в силу разных обстоятельств: многие компании переводят сюда свои офисы, кому-то просто нравится жить на острове»,— перечисляет она.

Ирина Симонян считает, что греческая программа могла бы составить серьезную конкуренцию не только Кипру, но и Мальте. При этом она уверена, что преждевременно ориентироваться на появление у Греции своей программы: «Создание такой программы в любом случае небыстрый процесс, который требует серьезной работы. Греция — член Евросоюза, так что процесс будет не только внутренним».

Александра Мерцалова