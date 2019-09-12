Медведев поручит подготовить концепцию системы управления финансами до 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ближайшее время поручит Министерству финансов и Министерству экономического развития страны подготовить концепцию новой системы управления финансами и детальный план по ее внедрению.

«Буквально в ближайшие несколько дней я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года»,— заявил господин Медведев в ходе пленарного заседания Московского финансового форума (цитата по ТАСС).

Председатель правительства указал, что данные шаги направлены на повышение эффективности государственных инвестиций, привлечение частных вложений в экономику. Господин Медведев добавил, что за последние годы удалось значительно укрепить стабильность финансовой системы и бюджета России.

При этом премьер-министр отметил, что экономическая конъюнктура сейчас не самая благоприятная. Главными глобальными рисками господин Медведев отметил торговые войны, протекционизм и санкции.

«Эти проблемы сохраняются, но вопреки тем же самым санкциям, интерес инвесторов к нашим проектам сохраняется — это заметно и по работе консультативного совета по иностранным инвестициям, и по запросам на сделки с российскими активами. Это происходит прежде всего потому, что мы за последние годы серьезно укрепили стабильность нашей финансовой системы и бюджета. Раньше постоянные колебания нефтяных котировок заставляли Минфин сильно нервничать, а сейчас благодаря бюджетному правилу у нас большой профицит бюджета»,— сказал он.