Ростовская АЭС: в Ростовской области стартовал молодежный форум «Ростов-2019»

11 сентября на побережье Азовского моря, в с. Натальевка Неклиновского района Ростовской области стартовал молодежный форум «Ростов-2019», собравший более тысячи участников со всего Юга России. Информационно-презентационная площадка Ростовской АЭС и Информационного центра атомной энергии Ростова-на-Дону (ИЦАЭ) заняла заметное место в образовательной программе форума.

Директор ростовского ИЦАЭ, кандидат физико-математических наук Алексей Боровик рассказал участникам форума об устройстве блока ВВЭР-1000, акцентировал внимание слушателей на вопросах безопасности атомных станций и перспективах развития атомной энергетики в мире. «Радует, что молодежь проявляет такой большой интерес к обсуждаемым темам, несмотря на их сложность. Ребята задавали много вопросов о радиации, Ростовской АЭС и возможности устроиться на работу на атомную станцию, и мы старались максимально полноценно отвечать на их вопросы», - отметил Алексей Боровик.

Вторым лектором на площадке Ростовской АЭС была Елена Бураева, ведущий научный сотрудник, заместитель директора по научно-образовательной деятельности НИИ физики Южного федерального университета, кандидат химических наук. Она рассказала участникам форума об источниках природной и искусственной радиоактивности и представила результаты многолетних наблюдений за радиоэкологической обстановкой вокруг Ростовской АЭС, подтверждающих безопасность атомной станции для окружающей среды.

«До того, как во время форума я побывал на площадке Ростовской АЭС, не скрою, у меня были опасения на счет безопасности атомных станций. После лекции я понял, как всё серьезно организовано в атомной энергетике и как важна безопасность для атомщиков» - поделился своими впечатлениями Арслан Борисов, студент педколледжа из Калмыкии.

Также на интерактивной площадке Ростовской АЭС проводятся интеллектуальные игры и викторины. За правильные ответы и победы в конкурсах участники получают в подарок научно-популярные материалы об атомной отрасли и сувениры от Ростовской АЭС и ИЦАЭ.

Форум продлится до 22 сентября.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС