На Дону осудили военнослужащего за пьяное ДТП с одной жертвой

В Ростовской области рядового Зелимхана Эльмурзаева признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ) и в оставлении его в опасности (ст. 125 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГВСУ СК РФ. Его приговорили к двум годам и 11 месяцам колонии-поселения. Кроме того, подсудимого обязали выплатить 500 тыс. руб. родственникам погибшей.

Суд установил, что 24 декабря 2017 года Эльмурзаев управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Морозовске и сбил женщину. Затем подсудимый скрылся с места происшествия. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

Дарья Голякова