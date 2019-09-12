Активиста в Набережных Челнах оштрафовали за агитацию против «Единой России»

Мировой суд в Набережных Челнах признал местного активиста,учителя истории Раушана Валиуллина виновным в совершении административного правонарушения по ст. 5. 10 КоАП РФ (незаконная предвыборная агитация). Суд назначил ему штраф в размере 1 тыс. руб.

Протокол в отношении активиста составил председатель ТИК Комсомольского района Набережных Челнов Фарит Залакаев. Он указал, что в день выборов в Госсовет 8 сентября господин Валиуллин разместил в группе «Челны вкурсе» в соцсети «Вконтакте» сообщение с перечеркнутым логотипом «Единой России».Кроме того, в сообщении были указаны фамилии кандидатов власти. Он считает, что это посетителями соцсети это воспринималось как «призыв автора этого сообщения не голосовать за кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия"».

Раушан Валиуллин заявил «Ъ-Казань», что обжалует решение суда.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"