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Porsche 911 сохранит бензиновый двигатель как минимум на 10 ближайших лет

Компания Porsche как минимум на 10 ближайших лет сохранит у своего спорткара 911 бензиновый двигатель, сообщает Autocar со ссылкой на председателя правления немецкого автопроизводителя Оливер Блуме.

«Мы продолжим использовать бензиновый двигатель так долго, насколько это возможно. Просто нужно думать о более эффективном моторе и, вероятно, переходе на синтетическое топливо, — пояснил господин Блуме. — Единственное, что мы в какой-то момент хотели бы видеть в линейке 911 — это мощный гибрид подобный тем, что мы использовали в гонках WEC».

Господин Блуме подчеркнул, что в ближайшие 10-15 лет Porsche будет уделять большое внимание развитию двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов. Также марка намерена предлагать электрические модификации всех своих моделей, включая спортивные.

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