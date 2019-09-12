В Оренбурге организация присвоила около 900 тыс. рублей из госбюджета

В Оренбурге ООО «СтройМостРеконструкция» незаконно получило около 900 тыс. руб. оплаты работ по реконструкции моста-развязки улицы Донгузской и Илекского шоссе. Об этом сообщила городская прокуратура.

Как установил надзорный орган, с 25 июля 2016 года по 1 ноября 2018 года организация, выполнив работы за лето, составила акты, в которых указала объем и суммы подлежащие оплате по зимнему коэффициенту удорожания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере).

Алена Смирнова