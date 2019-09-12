Улицы Сочи получили на ремонт 830 млн рублей

Инспекция Росавтодора проверила улицы Конституции СССР, Несебрскую, Островского, Театральную, Октября и 50 лет СССР. По условиям контракта, все вводимые в эксплуатацию после ремонта улицы находятся на четырехлетней гарантии по устройству верхнего слоя покрытия дорожной одежды.

В настоящее время на территории Сочи в нормативное состояние приведены все 64улицы общей протяженностью 84,7 км. На данные цели направлено 830 млн руб.

В 2019 году сотрудниками Федерального управления дорог «Черноморье» выполнено 90 выездных проверок, в результате которых по большинству замечаний недостатки были оперативно исправлены. Остальные будут отработаны в течение недели.

Как рассказал куратор нацпроекта по агломерации, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Юрий Усачев, основной задачей сейчас является формирование перечня перспективных дорожных объектов на последующие годы, которые будут выбираться с учётом мнения граждан.

Василий Хитрых