Региональное правительство ищет средства на строительство метро
В федеральном бюджете такие расходы не предусмотрены.
Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил, что областные власти обращались в федеральный центр по вопросу продолжения строительства метро, и ведут эту работу сейчас.
Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил, что областные власти обращались в федеральный центр по вопросу продолжения строительства метро, и ведут эту работу сейчас. Морозов считает, что начинать работу по строительству новых линий метрополитена не имеет смысла, пока неизвестны источники финансирования.
В правительстве России сказали, что сейчас не располагают возможностями финансировать дальнейшее развитие метро в Нижнем Новгороде.
Сейчас региональные власти рассматривают возможность использования существующих железнодорожных путей для организации мультимодальных перевозок метрополитеном и городскими электричками в Сормовском направлении.