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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Региональное правительство ищет средства на строительство метро

В федеральном бюджете такие расходы не предусмотрены.

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Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил, что областные власти обращались в федеральный центр по вопросу продолжения строительства метро, и ведут эту работу сейчас.


Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил, что областные власти обращались в федеральный центр по вопросу продолжения строительства метро, и ведут эту работу сейчас. Морозов считает, что начинать работу по строительству новых линий метрополитена не имеет смысла, пока неизвестны источники финансирования.

В правительстве России сказали, что сейчас не располагают возможностями финансировать дальнейшее развитие метро в Нижнем Новгороде.

Сейчас региональные власти рассматривают возможность использования существующих железнодорожных путей для организации мультимодальных перевозок метрополитеном и городскими электричками в Сормовском направлении.

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