«За счет новых деталей спортивный снаряд выглядит еще более эффектно»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о премьерах серийных автомобилей компании Audi.

На стенде компании Audi Международного автомобильного салона во Франкфурте новинок было ожидаемо много. Поговорим про самые главные. Среди премьер серийных автомобилей, конечно же, обращал на себя внимание Audi RS 7 Sportback второго поколения — «новая интерпретация высокоэффективного пятидверного купе», как написано в пресс-релизе. Это словечко «высокоэффективный» становится у автопроизводителей все более популярным и заменяет слова «спортивный» или «гоночный». У нового Audi RS7, кроме броской внешности, есть восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Вторая премьера — новая внешность болида, на котором в ноябре начнут новый сезон «Формулы E» гонщики команды Audi Даниэль Абт и Лукас ди Грасси. За счет новых деталей из углеволокна и яркой оранжевой ливреи спортивный снаряд выглядит еще более эффектно. Наконец, третья новинка, пожалуй, самая неожиданная — это Audi AI:Trail quattro — внедорожник будущего. Внешне это транспортное средство мало похоже на автомобиль в привычном понимании. Если искать какие-то параллели, то ближе всего окажется, вероятно, багги. У Audi AI:Trail огромные 22-дюймовые колеса, а посаженная на них каплевидная пассажирская капсула больше похожа на кабину вертолета. Это, кстати, подчеркивают и сами авторы проекта.

Везде, где это возможно, кузовные панели сделаны прозрачными — даже фирменная решетка «сингл фрэйм» прозрачная, чтобы обеспечить водителю обзор во все стороны как в вертолете. Привод, конечно же, электрический. Батарея находится в нижней части кузова, но за счет 35-сантиметрового клиренса она должна остаться неуязвимой даже на серьезном каменистом бездорожье. Запас хода на шоссе — 500 км. На офф-роуде вдвое меньше. Впрочем, проверить это мы с вами не сможем, потому что Audi AI:Trail quattro — конечно же, не серийная машина, а концепт-кар.