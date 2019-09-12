В результате крушения поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

Не менее 50 человек погибли при сходе поезда с рельсов в юго-восточной части Демократической Республики Конго, передает AFP со ссылкой на местные власти. Свидетели на месте происшествия сообщают о более сотни погибших. О причинах схода поезда с рельсов не известно.

Глава профсоюза национальной железнодорожной компании SNCC Виктор Умба заявил, что речь идет о крушении грузового состава, который часто нелегально используют пассажиры из-за отсутствия других транспортных средств. Грузовой поезд ехал из города Нюнзу в город Нимба. «Те, кто погиб в этом крушении, были нелегальными пассажирами. SNCC не может предоставить какую-либо компенсацию пострадавшим»,— сказал господин Умба.