Тайна куриных яиц

Недавно знаменитому натуралисту Джону Берроузу задали вопрос: как крысы переносят украденные куриные яйца? Берроуз вынужден был признаться, что не знает ответа. Ему известны существующие варианты объяснения, но он не может сказать, какой из них правильный.

С этим загадочным явлением постоянно сталкиваются тысячи североамериканских фермеров. Например, домохозяйка собрала в корзину яйца от своей несушки и поставила в подпол, чтобы на следующий день продать на рынке. Наутро выясняется, что они исчезли бесследно. Другой пример. Подросток, работающий на ферме, сосчитал, что курица высиживает 15 яиц. Несколько дней спустя он видит, что их уже 13, но нигде не видно разбитой скорлупы. Еще через день — 12. Еще два дня спустя — 10.

Принято считать, что куриные яйца крадут крысы. Их вину доказывает тот факт, что порой яйца с непострадавшей скорлупой удавалось найти в трещинах в полу или в других местах. Видимо, они выпали по дороге.

Но как крысы это делают? Как уносят яйца из курятников или других мест? В фермерской среде встречаются люди, утверждающие, что лично видели крыс-похитительниц за работой. При этом показания свидетелей различаются. Одни рассказывают, что крыса зажимает яйцо между подбородком и передними лапами. Другие — что между передними лапами. При этом при перепадах высоты по дороге крыса перекатывается, чтобы защитить яйцо своим телом. Некоторые утверждают, что яйцо удерживается в складках кожи в районе подбородка. Рассказывают также, что крысы работают в команде. Одна лежит на спине и держит яйцо на животе, а другие тянут свою товарку за хвост от места кражи до крысиной норы. При этом они громко кричат, то ли от радости, то ли из опасения, что могут повредить добычу.

С дискуссией на тему крыс и куриных яиц можно ознакомиться в номере журнала Scientific American за 29 июля 1919 года.

Подготовил Алексей Алексеев