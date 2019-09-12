Семь замороженных коммерческих объектов в Липецке выставят на торги

Из 16 «замороженных» объектов коммерческого назначения в Липецке, строительство которых было приостановлено или прекращено на начало 2019 года, четыре застройщика возобновили работы на стройках, два объекта введено, следует из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры. «Нецелевое и неэффективное использования земель ведет к расторжению договорных отношений, изъятию объектов незавершенного строительства и продажи их с публичных торгов. Такие решения приняты в отношении семи объектов»,— отметили в прокуратуре.

На основании судебного решения снято с кадастрового учета здание склада в районе ул. Мира, расторгнут договор аренды этого земельного участка, заключенный с ООО «Яхт-клуб “Капитан”». Кроме того, в судебных инстанциях решается вопрос об изъятии земельных участков и объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов в отношении шести объектов. В частности, планируется через суд изъять объект незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов у ОАО «Комплекс гостиницы “Орленок”».

Ранее Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил заявление регионального управления имущественных и земельных отношений к столичному ОАО «Комплекс гостиницы “Орленок”» о расторжении договора аренды земельного участка площадью 3,6 га в облцентре на проспекте Победы. Как сообщили в суде, срок действия договора истекал в феврале 2020 года, участок предоставлялся для завершения строительства гостинично-развлекательного комплекса (долгострою уже 15 лет). Однако после продления договора аренды работы на участке так и не начались.

Ирина Лобанова