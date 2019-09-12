Годы малярии сочтены К 2050 году этой болезни на Земле не будет

Опубликован отчет международной комиссии по ликвидации малярии — в нем собраны все имеющиеся сведения об этом заболевании и предложен эпидемиологический и финансовый анализ ситуации.

Комиссия пришла к оптимистическому заключению, что к 2050 году малярию возможно окончательно стереть с лица земли. Это весьма смелый прогноз, поскольку по-прежнему ведется неравная борьба с лекарственной и инсектицидной резистентностью, а победа над болезнью требует значительных социальных и экономических издержек.

Во второй половине прошлого столетия предпринимались нешуточные, но в конце концов неудачные попытки положить конец малярии. Теперь всемирное сообщество по борьбе с малярией снова всерьез рассматривает возможность окончательного искоренения болезни.

Более половины стран мира уже избавлено от малярии. В 2000-х годах в средствах борьбы с заболеванием произошел технологический всплеск, большое число стран приняло на себя определенные финансовые обязательства. Ежегодные затраты на борьбу с малярией выросли с приблизительно $1,5 млрд в 2000-м до $4,3 млрд в 2016 году, а ежегодный уровень заболеваемости малярией в мире снизился на 36%, ежегодный уровень смертности от этой болезни — на 60%; число стран, в которых малярия эндемична, уменьшилось со 106 до 86.

Вдохновленная этим прогрессом, но и обеспокоенная его ситуацией в 55 странах, сообщивших о росте заболеваемости в период с 2015 по 2017 год, комиссия рассматривает возможность ликвидации малярии и обсуждает, каковы могут быть затраты на достижение этой цели и решения имеющихся проблем — оперативных, биологических и финансовых, чтобы к 2030 году ликвидировать ее за пределами Африки, а к 2050 году и во всем мире.

Комиссия указывает, что успешной борьбе с малярией во многих странах препятствуют неэффективное управление, неадекватный анализ данных, плохо мотивированный персонал и недостаточная вовлеченность местных сообществ. Решение этих проблем большей частью вполне возможно и не слишком дорого. Комиссия указывает, что использование опыта частного сектора и установление тесных партнерских отношений с частными поставщиками медицинских услуг будет способствовать дальнейшему повышению эффективности противомалярийной борьбы.

Множество затруднений возникает, так как биология малярии довольно сложна: малярийные паразиты и комары-переносчики постоянно развивают устойчивость к препаратам и инсектицидам, а наиболее распространенные методы обнаружения паразитов оказываются недостаточно чувствительны в выявлении инфекции. Кроме того, в некоторых частях Юго-Восточной Азии среди людей распространяется обезьянья малярия. В тех регионах, где передача болезни происходит особенно интенсивно и водится особенно много малярийных комаров, стандартные меры борьбы с переносчиками инфекции оказываются недостаточно эффективными. Однако комиссия бодрится: постоянно появляются новые лекарства и инсектициды, новые средства диагностики и инструменты борьбы с переносчиками.

Петр Харатьян