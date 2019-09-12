«Татнефть» купила доли в проекте производства терефталевой кислоты

Компания «Татнефть» купила доли предприятий, которые связаны с созданием производства терефталевой кислоты и термопластиков на ее основе – полиэтилентерефталатов. Речь идет о доле 32,8% в казанском ООО «СафПэт Актив» (ранее 100% принадлежали АО «Холдинговая компания «Ак Барс») и доле 0,49% в нижнекамском ООО «СафПэт» (99,51% принадлежат «СафПэт Активу»), передает «Интерфакс»

Данные об изменении долей внесены в ЕГРЮЛ 10 сентября.

Ранее сообщалось, что «СафПэт» намерена открыть производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталатов. Проект планировалось реализовать в 2018-19 годах. На предприятии должны были ежегодно производить до 210 тыс. тонн терефталевой кислоты, до 250 тыс. тонн бутылочных пищевых полиэтилентерефталатов, до 87,5 тыс. тонн волоконных и до 25 тыс. тонн пленочных. В 2015 году сумму необходимых вложений оценили в 18,6 млрд руб. Фонд развития промышленности выдал «СафПэт» льготный заем в 700 млн руб., который необходимо было возвратить в декабре этого года. Минувшим летом фонд планировал подать в арбитражный суд иск о банкротстве компании, но в картотеке дел его нет.

Во время производства терефталевой кислоты и полиэтилентерефталатов «СафПэт» планировала использовать параксилол с «ТАНЕКО» в виде сырья. Комплекс получения ароматических углеводородов, в числе которых значится параксилол, запланирован на «ТАНЕКО» в 2021 году.

"Ъ-Казань"