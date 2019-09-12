Пансионат «Жемчужина Кавказа» в Туапсе выставили на торги за 73,9 млн рублей

ООО «НИПУ-Юрпратика» объявило на старте публичных торгов имущества ООО «УК “Жемчужина”» в Туапсинском районе Краснодарского края. Управляющая компания владеет имущественным комплексом пансионата «Жемчужина Кавказа» в поселке Новомихайловском Туапсинского района.

Как уж писал “Ъ-Кубань”, данный пансионат отдыха уже был выставлен на торги за 73,9 млн руб., снизившись с предыдущего аукциона, которые не состоялся по причине отсутствия заявок, на 9,1 млн руб. (продавался за 82 млн руб.). Ранее пансионат «Жемчужина Кавказа» уже выставлялся на торги с начальной ценой 239 млн руб. В начале июня 2019 года единственному участнику торгов ОАО «Волга» было сделано предложение о заключении договора купли-продажи объекта за 239,1 млн руб. Однако вскоре имущество было выставлено на торги повторно.

В единый лот входят 12 различных корпусов и нежилых зданий пансионата отдыха, земельный участок напротив «Жемчужины», право аренды земельного участка в селе Лермонтово, а также катер «Кроулайн-216». На официальном сайте «Жемчужины Кавказа» говорится, что пансионат имеет «собственный песчано-галечный пляж, комфортабельные корпуса, чудесный парк на охраняемой территории, уютные кафе и просторный ресторан». Заезды продолжаются по 27 декабря 2019 года. Стоимость суток размещения колеблется от 4300 до 5300 руб.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Управляющая компания “Жемчужина”» по иску АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Регионального филиала «Центр корпоративного бизнеса» 3 октября 2017 года. 28 мая 2018-го краевой арбитраж признал «Жемчужину» банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов на тот момент составляла 1,8 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управляющая компания “Жемчужина”» зарегистрировано в Новомихайловском в 2003 году. Уставный капитал общества составляет 117,3 млн руб. Владельцами УК являются москвоский «Р-Холдинг» (76,76%), Денис и Юрий Волковы (по 11,62%). Стабильный убыток общество показывает с 2013 года. На конец 2017-го убыток составлял 77,1 млн руб. Кредиторская задолженность на тот же момент составляла 235,1 млн руб. Активы компании оценивались в 1,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко