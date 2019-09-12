Саратовская прокуратура потребовала заблокировать 70 сайтов о легализации доходов

По требованию органов прокуратуры Саратовской области с начала года было заблокировано 70 сайтов с информацией о способах легализации доходов, добытых преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В частности, 15 таких сайтов выявила прокуратура Советского района. Вход на эти ресурсы был свободным, без регистрации. Поскольку «отмывание» денежных средств, добытых преступным путем, является преступлением, использование данной информации «может повлечь существенные нарушения охраняемых государством общественных правоотношений», уточнили в облпрокуратуре.

Прокурор района направил в суд иск об ограничении доступа к данным ресурсам. Эти требования удовлетворены.

Марина Ковалева