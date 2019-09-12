Концерт Димы Билана в Самаре стоил 2,7 млн рублей

Концерт Димы Билана в Самаре, завершившийся скандалом, обошелся городской казне в 2,7 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком концерта выступило муниципальное автономное учреждение «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара». Заключен договор был с ИП Билан Дима Николаевич.

Как сказано в акте о выполнении обязательств, исполнитель оказал услуги «в полном объеме, своевременно и надлежащим образом». Документ был подписан в день концерта. Согласно договору, он также должен был провести 50-минутное выступление на «высокопрофессиональном уровне». В ответ муниципальное учреждение обязалось обеспечить собственными силами и за свой счет все условия, указанные в райдере Билана, перелет певца и 11 сопровождающих и их проживание в гостинице.

Ранее Дима Билан выступил в Самаре с концертом на день города. Зрители обратили внимание на странное поведение певца. Он впоследствии признался, что употреблял спиртное и попросил у горожан прощение, а затем пообещал подарить самарской детской больнице оборудование и выступить в сентябре с новым концертом.

Алена Смирнова