Мораторий на штрафы для ИП за неоплату услуг «мусорного» оператора продлен до 1 октября

Штрафы для индивидуальных предпринимателей, не заключивших договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго» не будут назначаться до 1 октября. Об этом сообщил замдиректора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников на встрече с пермскими предпринимателями. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников установил мораторий на штрафы до 15 сентября.

Также глава региона поставил краевому правительству задачу освободить ИП, работающих на дому, от необходимости платы за услуги регоператора, так как предприниматели уже платят за данные услуги как физические лица. Соответствующий проект был внесен в заксобрание Пермского края в понедельник. Ожидается, что инициатива будет рассмотрена в первом чтении на сентябрьском пленарном заседании заксобрания.

Однако к проекту возникли вопросы у краевой прокуратуры. В надзорном ведомстве считают, что федеральное законодательство не предусматривает полного освобождения предпринимателей от платежей. Вместо этого прокуратура предложила установить льготный тариф.