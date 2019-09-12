12 сентября, четверг
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Рабочий погиб во время ремонта гимназии в Глазове

40-летний рабочий погиб во время ремонта кровли гимназии №6 в Глазове. Инцидент произошел еще 6 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным доследственной проверки, мужчина работал на крыше трехэтажного здания без страховки. Затем он упал с крыши и получил смертельную травму.

«Следователи выясняют характер правовых отношений между погибшим и организацией, заключившей договор подряда на выполнение кровельных работ. По результатам проверки будет дана оценка в части соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасных условий труда»,— говорится в сообщении СК.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Мероприятия

Партнерский проект

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя