Рабочий погиб во время ремонта гимназии в Глазове

40-летний рабочий погиб во время ремонта кровли гимназии №6 в Глазове. Инцидент произошел еще 6 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным доследственной проверки, мужчина работал на крыше трехэтажного здания без страховки. Затем он упал с крыши и получил смертельную травму.

«Следователи выясняют характер правовых отношений между погибшим и организацией, заключившей договор подряда на выполнение кровельных работ. По результатам проверки будет дана оценка в части соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасных условий труда»,— говорится в сообщении СК.