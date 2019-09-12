ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) инвестируют в модернизацию Ириклинской ГРЭС 728 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

На электростанции начат проект реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ. На электросетевом объекте будет полностью обновлен парк выключателей 500 кВ. На данный момент установлено два таких аппарата, еще планируется монтаж семи выключателей. Все оборудование произведено в России. Внедрение элегазовых выключателей позволит отказаться от использования компрессорных станций, что ведет к снижению эксплуатационных затрат.

Ириклинская ГРЭС является ключевым генерирующим объектом энергосистемы Урала. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 2,46 ГВт. Электроснабжение поступает в Башкирию, Оренбургскую и Челябинскую области, а также в Казахстан.

Андрей Сазонов