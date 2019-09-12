Объем предложения сервисных апартаментов в Петербурге вырос в разы

За шесть месяцев 2019 года объем предложения рынка сервисных апартаментов Петербурга значительно вырос. За полгода было выведено 9,9 тыс. апартаментов. Об этом сообщили в международной консалтинговой компании Colliers International.

За отчетный период в городе было реализовано 1,6 тыс. сервисных апартаментов, против 1, 09 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозируют, что , в ближайшие два года рост предложения продолжится, учитывая анонсированные девелоперами проекты. Ожидается, что к 2021 г. сегмент пополнится еще на 4-4,5 тыс. апартаментов.