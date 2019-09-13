12 флагманских проектов Новороссийска

Стратегия «Новороссийск-2030» предполагает экономический рост территории от 4,6% до 6,2% в год, чтобы достичь высоких показателей мэрией города разработаны 12 муниципальных флагманских проектов.

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

«Стратегия социально-экономического развития Новороссийска до 2030 года разрабатывалась с 2018 года и были принята в июле текущего года. В доктрине основными целями выбраны развитие торгово-транспортного хаба, увеличение доли субъектов МСП в структуре экономики города, обеспечение высокого качества жизни населения, создание комфортного городского пространства для жителей и гостей, создание условий для занятий творчеством и спортом и многое другое.

Предполагается экономический рост от 4,6 до 6,2% в год, рост объема промышленного производства к 2030 года – не менее чем в 3,1 раза, значительное увеличение объемов несырьевого экспорта, прирост производительности труда — от 4,3% до 5,6% в год. Последнее позволит к 2030 году увеличить средний размер заработной платы выше 80 тыс. руб. , за счет чего будет обеспечено значительное снижение уровня бедности. Также планируется увеличение среднегодовых объемов ввода жилья к 2030 году в 1,3–1,5 раза по сравнению с 2016 годом. Для реализации данной стратегии необходимо привлечь 1–1,2 трлн руб. инвестиций в основной капитал.

Стратегия разбита на два шестилетних этапа, каждый из которых разделен на два трехлетних. При этом один раз в три года будет происходить корректировка документа, а раз в шесть лет — обновление. В первые три года темпы роста не будут высокими в результате санкционного давления на Россию, а также в связи с низкими ценами на нефть на мировом рынке. Активная модернизация экономики запланирована на вторую трехлетку, в этот период появятся элементы умной экономики, начнется развитие человеческого капитала. Рывок в повышении конкурентоспособности намечен на вторую шестилетку.

Итогом реализации стратегии должно стать увеличение населения муниципалитета до 400–420 тыс. чел. при уровне ожидаемой продолжительности жизни не менее 80 лет. В планах мэрии Новороссийска повысить конкурентоспособность города и войти в топ-30 (а при реализации оптимистического сценария — в число 20) ведущих городов России. В рамках стратегии также предусмотрено развитие туристско-рекреационного комплекса, что в сочетании с качественной трансформацией городской среды будет стимулировать увеличение количества туристов, посещающих Новороссийск.

Чтобы достичь запланированных показателей мэрией города-героя разработаны 12 флагманских проектов, каждый из которых предусматривает развитие муниципалитета в том или ином направлении.

Ядро Южного транспортного хаба

Новороссийск представляет из себя один из ключевых транспортно-логистических узлов Юга России. Его объем грузооборота составляет 220 млн тонн, доля контейнерных грузов — более 10%, Больше половины грузов уходят на экспорт, среди них зерно, растительное масло, нефтепродукты, удобрения и многое другое. В связи с этим развитие города без усовершенствования транспортного узла было бы не возможно. Администрация Новороссийска разработала флагманский проект «Новороссийск — ядро Южного экспортно-импортного хаба». В рамках реализации проекта предусмотрено строительство «Южного обхода Новороссийска», углубление акватории и реконструкция причальных сооружений новороссийского порта, развитие железнодорожной станции и многое другое.

«Новороссийск — ядро Южного экспортно-импортного хаба» служит целям таких национальных проектов, как «Международная кооперация и экспорт» и «Безопасные и качественные дороги. В рамках его осуществления будет реализована программа «Интеграция торгово-транспортно-логистического комплекса Новороссийска в федеральную систему бесшовного логистического сервиса и управления логистическими потоками» (федеральный проект «Логистика международной торговли»).

Финансирование предусмотрено как из бюджетов различных уровней, так и за счет инвестпрограмм бизнеса. В частности, планируется, что участие в проекте примут ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ГК «Дело», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», АО «Новороссийский судоремонтный завод» и другие.

В зоне внимания – промышленность

Новороссийск – один из крупнейших на Юге России центров развития умной экологически чистой промышленности на основе использования сырья, материалов и комплектующих, проходящих через новороссийский транспортно-логистический узел. Производимая продукция реализуется как внутреннем рынке, так и зарубежном. Следующий флагманский проект, разработанный в рамках стратегии 2030 называется «Зона промышленного развития «Новороссийск». Главная его задача — развитие обрабатывающей промышленности, в том числе, путем создания индустриальных парков с привлечением новых инвесторов. Основные направления — переработка сельскохозяйственной продукции, создание производств, выпускающих инновационные строительные материалы, переработка вторичных ресурсов.

Флагманская программа позволит решить задачи поставленные такими национальными проектами как «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Экология». Планируется, что участвовать в ней будут такие предприятия, как ГК «Новоросметалл» со своей программой по развитию металлургического производства, ООО «Аквамарин» (строительство производственно-логистического комплекса по приемке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ООО «Вет­Анна» (расширение производства обуви для всех сезонов на базе обувной фабрики «БРИС-БОСФОР»).

«Винный» проект

Сегодня Новороссийск является центром виноградарства и виноделия, здесь ежегодно производится более 3 тыс. дал алкогольных напитков (40 млн бутылок). При этом на экспорт уходит более 2 млн бутылок вин. Сегодня здесь появляются новые виноградники, работают питомники по выращиванию саженцев. Муниципальный флагманский проект «Новороссийск — центр виноградарства и виноделия» призван решить задачу развития производства местного винограда и качественной винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Кроме того среди его целей значатся: развитие производства высококачественного посадочного материала, создание и продвижение конкурентоспособных винных брендов и другие.

Предполагается экономический рост Новороссийска от 4,6 до 6,2% в год, рост объема промышленного производства к 2030 года — не менее чем в 3,1 раза, значительное увеличение объемов несырьевого экспорта, прирост производительности труда — от 4,3% до 5,6% в год.

Решение поставленных задач возможно лишь при государственной поддержке инвестиционных проектов в данной сфере. Их сегодня реализуют такие новороссийские предприятия, как ГК «Абрау-Дюрсо», ООО «АФ „Мысхако“», ООО «Имение Сикоры», ООО «Трюфельная долина», ООО «Эрмитаж Вайнери», ООО «Фирма Сомелье», ИП А. Г. Поездник», ООО СХП «Раевское».

Развитие Абрау-Дюрсо

Новороссийск – один из крупнейших центров эногастрономического туризма на Юге России, ежегодно принимающий более 400 тыс. человек. Один из популярных маршрутов — «Абрау-Дюрсо», где расположен завод шампанских вин. Программа развития этого поселения называется «Курорт Адрау-Дюрсо». Флагманским проектом предусмотрена реконструкция системы водоотведения в с. Большие Хутора, АбрауДюрсо, строительство очистных сооружений, реконструкция коллекторов и канализационных насосных станций, строительство набережной на озере Абрау, реконструкция парка, благоустройство дворовых территорий. Работы будут проводиться в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

Центр туризма

«Новороссийск — центр морского и дело­вого туризма» еще один муниципальный флагманский проект. Он подразумевает развитие круизной, яхтенной, деловой и туристической инфраструктуры. В частности предусмотрено реконструкция набережной им. Адмирала Серебрякова, строительство отелей для бизнес-туризма, пансионатов, развлекательных центров, благоустройство парков и скверов. Планируется привлечение в город-герой крупных культурных и деловых мероприятий — бизнес-форумов, профессиональных выставок, образовательных программ. Предусмотрены реконструкция морвокзала, формирование современных яхтенных марин с большим количеством стояночных мест. В рамках реализации флагманского проекта также будут созданы локальные набережные в п. Южная Озереевка и п. Широкая Балка.

Человеческий капитал

Флагманский проект «Обучение через всю жизнь в Новороссийске» будет реализовываться до 2024 года. Он направлен на создание условий для развития молодых талантов, развитие профориентации в учебных учреждениях города. Проект предусматривает строительство школ нового типа, инфраструктуры для учреждений дополнительного образования. Также планируется создание системы непрерывного образования для жителей любых возрастов. В том числе они получат возможность повысить свои компетенции посредством нового информационно-образовательного портала. Там будут собраны он-лайн курсы в сфере среднего профессионального и послевузовского образования. Кроме того саморазвитию горожан будут способствовать специальные центры по отдельным компетенциям на базе организаций профессионального образования.

«Творческий Новороссийск» — программа, предусматривающая строительство и реконструкцию целого ряда культурных объектов в разных районах города, в частности, детской музыкальной школы, Дома культуры, Концертно-выставочного зала, планетария им. Ю. А. Гагарина, историко-патриотического комплекса «Малая земля». Для этого планируется привлечь средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура», а также за счет государственно-частного партнерства. Одни из важнейших задач проекта — увеличить количество посещений учреждений культуры, а также повысить интерес со стороны предпринимательства к данной сфере.

Задача привлечь 70% жителей Новороссийска к занятиям спортом и физической культурой стоит при реализации флагманского проекта «Новороссийск — город спорта». В рамках него будет создана новая спортивная инфраструктура, предусмотрены мероприятия по популяризации занятий физкультурой, уделено внимание развитию спортивного туризма. Еще одной задачей проекта является рост предпринимательской активности в данной сфере.

«Молодежь Новороссийска» еще один приоритетный проект, реализуемый на территории муниципалитета. Его задача — создать условия для реализации талантливой молодежи, вовлечь молодых людей в социальную практику. Финансирование будет осуществляться из консолидированного бюджета России, в том числе и на грантовые средства.

Город здоровья

Снизить заболеваемость, смертность, в том числе младенческую, а также увеличить продолжительность жизни призван флагманский проект «Новороссийск — город здоровья». Его приоритетными направлениями выступают развитие онкологической службы, детской медицины, первичного звена здравоохранения, в том числе, на селе. Предусмотрено создание цифровой модели, позволяющей получать объективную информацию о состоянии здоровья жителей города-героя в режиме реального времени.

Умный Новороссийск

Создание благоприятных условий для привлечения, удержания и развития человеческого капитала возможно лишь при условии строительства инновационной городской среды с эффективным управлением. «Умный город Новороссийск»,—флагманский проект, которому предстоит решить пять важнейших задач. Среди них создание информационной системы «открытый Новороссийск», повышение эффективности муниципального управления с помощью цифровых сервисов, обеспечение безопасности жителей и гостей города на основе систем мониторинга, создание единых цифровых платформ для развития бизнеса, а также цифровизация всех систем управления в городе.

Чтобы решить эти цели планируется запустить в 2020 году платформу «Активный горожанин». Этот сервис позволит жителям Новороссийска участвовать в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Жители получат возможность дистанционно обращаться в органы исполнительной власти с частными инициативами, касающимися работы городского хозяйства. На этой же площадке власти будут размещать планы по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам. Что важно на все эти предложения новороссийцы смогут реагировать он-лайн, внося свои предложения и замечания.

В рамках программы в Новороссийске уже введен в эксплуатацию комплекс контроля за передвижением общественного транспорта. В текущем году к системе «Безопасный город» были подключены места массового пребывания граждан и пляжные территории Новороссийска. Создана и актуализирована городская схема теплоснабжения и система горячего водоснабжения. В единый мониторинговый центр приходит информация об аварийных отключениях коммунальной инфраструктуры. Жители города могут получить информацию при обращении на сайте, по телефону горячей линии или через социальные сети.

Системный подход

Флагманский проект «Городские системы Новороссийска» будет решать целый комплекс национальных задач в сфере развития городских инфраструктур в связи с основанием новых и развитием застроенных территорий. Здесь будут возводиться новые промышленные и социальные объекты, а также модернизироваться инженерная инфраструктура. Ожидается, что реализация программы скажется на повышении стоимости земли и объектов капитального строительства, увеличит миграционный приток, улучшит экологическую ситуацию в городе и, в частности, в Цемесской бухте.

Также повысится уровень оказываемых коммунальных услуг. Например, до 2021 года будет реализована вторая очередь проекта по модернизации Троицкого группового водопровода — строительство второй ветки магистрального водовода от насосной станции в ст. Троицкая до насосной станции в Крымске. Это наиболее аварийный участок водопровода. Самое важное, что на объекте будут построены 13 скважин, что позволит увеличить подачу воды потребителям Новороссийска, Крымского района и Геленджика. Для Новороссийска это означает, что проблемы с водоснабжением будут наконец-то решены.