Алексей Навальный опубликовал видео обыска в челябинском штабе

Алексей Навальный в своем telegram-канале опубликовал видео с камеры наблюдения в челябинском штабе. На записи запечатлено начало обыска в офисе сторонников политика. 40-секундный ролик прерывается на моменте, когда один из силовиков отворачивает устройство к стене.

На записи видно, как в офис входят трое людей в масках, один из них держит в руках дубину и гвоздодер. Также в помещение зашли несколько людей в штатском. Силовиков встретили двое сотрудников штаба – Александр Беляев и Алексей Барабошкин, их заставили лечь на пол и держать руки за головой. В адрес сотрудников штаба звучали оскорбления и нецензурная брань. Во время передвижения сотрудники силового ведомства переступали через лежащих на полу и задевали их ногами. Чтобы открыть дверь в подсобку, человек в форме оттащил сотрудника штаба за ногу.

Как сообщили в челябинском штабе Алексея Навального, силовики во время обыска выключили или отвернули все камеры в офисе. Была изъята сувенирная продукция, агитационные материалы, а также ноутбук, телефон и планшет, принадлежащие волонтерам. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», обыск также прошел в квартире у координатора челябинского штаба Алексея Мезяева, после этого его увезли на допрос в СК области. Сегодня сотрудники правоохранительных органов одновременно проводят обыски в штабах, в домах сторонников Алексея Навального, а также активистов «Голоса» в 32 городах России.